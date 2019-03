Москва, Россия — 19 марта 2019 г.На прошедшей в Санкт-Петербурге церемонии вручения премии IT HR Awards 2018–2019 Тинькофф получил награды сразу в двух номинациях.В номинации «HR-инкубатор» первое место заняла Финтех Школа Тинькофф , как лучший проект, направленный на привлечение и удержание молодых кадров, а также развитие рынка IT-специалистов. Студенты и недавние выпускники, сдавшие вступительные тесты, проходят в Финтех Школе бесплатное обучение в рамках одного из 14 практических курсов для аналитиков, разработчиков и тестировщиков. Работать в Тинькофф приходят в среднем 15% выпускников Школы.Победителем в номинации «Инновации в HR» стал проект Тинькофф T-Game, основная цель которого — геймифицировать процесс вовлечения сотрудников в корпоративную жизнь и мотивировать их на сверхзадачи.«Экосистема Тинькофф стремительно растет, поэтому мы запускаем всё новые HR-проекты — и для привлечения специалистов, как в случае с Финтех Школой, и для их адаптации в коллективе, как в примере с T-Game. Делаем это в привычном стиле Тинькофф — занимательно, эффективно, нестандартно. Для нас большая честь, что профессиональное сообщество высоко оценивает эту работу», — комментирует Надежда Серова, директор по персоналу Тинькофф Банка.«Премия IT HR Awards выросла из локального питерского митапа до уровня федерального отраслевого IT-события, где компании, которые формируют рынок и задают направление его развития, смело демонстрируют свои практики. Мы верим, что можно делать хорошие коммуникационные кейсы, в основе которых не только материальная мотивация сотрудников, а системная и продуманная работа с вовлечением и раскрытием потенциала большого количества людей, в том числе молодого поколения. Такими примерами, безусловно, являются масштабные проекты компании Тинькофф», — отметила Наталья Рушкевич, продюсер премии IT HR Awards, основатель «Центра управления проектами PR+HR».— первая и единственная премия в России, которая отмечает достижения специалистов и HR-команд, реализующих проекты в области работы с персоналом в сфере IT. На премию заявляются проекты, реализованные как непосредственно в IT-компаниях, так и в компаниях, обладающих собственными крупными IT-департаментами.Основная цель премии — сформировать новый стандарт в практике HRM в IT-компаниях и IT-департаментах через освещение лучших кейсов и управление смыслами. Премия основана в 2016 году.