Москва, Россия — 20 марта 2019 г.
Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции обновляет условия тарифов «Трейдер» и «Премиум». Новые условия вступают в силу со 2 апреля 2019 года.
Тариф «Трейдер»
Среди ключевых изменений:
Плата за обслуживание брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в размере 590 рублей больше не взимается в следующем расчетном периоде при выполнении одного из условий:
• если в течение расчетного периода инвестиционный портфель клиента составлял 2 млн рублей и выше (сумма активов должна соответствовать этому условию на каждое утро торгового дня перед началом торгов на бирже в течение всего расчетного периода);
• если в течение предыдущего расчетного периода оборот от сделок с ценными бумагами или валютой составлял 5 млн рублей и выше;
• если у пользователя Тинькофф Инвестиций есть премиальная карта Tinkoff Black Edition.
Комиссии за сделки стали более гибкими:
• 0,05% от суммы каждой сделки, если суммарный оборот от покупки/ продажи ценных бумаг за день не превышает 200 тысяч рублей;
• 0,025% от суммы каждой сделки, если суммарный оборот от предыдущих операций с ценными бумагами за день превысит 200 тысяч рублей.
Размер комиссий указан с учетом биржевых, депозитарных и иных сборов. Ранее по условиям тарифа «Трейдер» комиссия с каждой сделки составляла 0, 03%.
Тариф «Премиум»
Среди ключевых изменений:
• Становится бесплатным обслуживание брокерского счета в следующем расчетном периоде, если в течение текущего периода инвестиционный портфель клиента составлял 10 млн рублей и выше (сумма активов должна соответствовать условию на каждое утро торгового дня перед началом торгов на бирже в течение всего расчетного периода);
• За обслуживание брокерского счета в следующем расчетном периоде взимается комиссия в размере 1 500 рублей, если в течение текущего расчетного периода инвестиционный портфель клиента составлял 5 млн рублей и выше, но менее 10 млн рублей (сумма активов должна соответствовать условию на каждое утро торгового дня перед началом торгов на бирже в течение всего расчетного периода);
• За обслуживание брокерского счета в следующем расчетном периоде взимается комиссия в размере 3 000 рублей, если в течение текущего расчетного периода инвестиционный портфель клиента в любой день составил менее 5 млн рублей (сумма активов должна соответствовать условию на каждое утро торгового дня перед началом торгов на бирже в течение всего расчетного периода).
Ранее обслуживание брокерского счета в рамках тарифа «Премиум» составляло 3 000 рублей независимо от размера инвестиционного портфеля.
Комиссии за сделки также стали ниже:
• 0,025% от суммы сделки по бумагам из базового списка
, в который входят акции, облигации, ETF, валютные инструменты, депозитарные расписки (размер комиссии указан с учетом биржевых сборов). Ранее комиссии по таким сделкам составляли 0,03% от суммы покупки/ продажи ценных бумаг;
• 0,25% от суммы сделки по акциям, паям ПИФ, паям или акциям ETF, депозитарным распискам из расширенного списка. Ранее комиссии по таким сделкам составляли 0,3% от суммы покупки/ продажи ценных бумаг;
• 0,25% от суммы сделки по облигациям и еврооблигациям из расширенного списка бумаг при сумме сделки от 25 тысяч долларов США/ 25 тысяч евро / 1,5 млн рублей или более. Ранее комиссии по таким сделкам составляли 0,3% от суммы покупки/ продажи ценных бумаг.
Нижняя граница покупки/ продажи облигаций, в том числе еврооблигаций из расширенного списка с пониженной комиссией теперь составляет 1,5 млн рублей/ 25 тысяч долларов США/ 25 тысяч евро. Ранее комиссия снижалась при сумме сделки 6 млн рублей/ 100 тысяч долларов США/ 100 тысяч евро.