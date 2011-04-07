Почему нельзя выложить pdf на сайт банка? Вместо использования сервиса, обвешанного Google Ads и требующего регистрации, чтобы скачать?
|progopvv, ага, спасибо. Вот что мешает сразу такие давать вместо g2X0Lk?
olegp9
|любопытно конечно. Рост Сбера впечатляет - неужели сервис наладили?
dimdimych
|Соответственно стоит только захотеть и сделать акцент как все заколосится стремительным домкратом. Один канал по зарплатникам сразу огромный портфель даст.
Francis D
|Интересно, когда же этот сильный рост прекратится
kolyan125