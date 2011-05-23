Конференция «Есть ли будущее у традиционных банков: online vs offline?»

Уважаемые Клиенты Банка.



1 июня 2011 года в 10.00 мы проводим конференцию «Есть ли будущее у традиционных банков: online vs offline?».



Выступят Георгий Горшков (ВТБ24), Борис Ким (Qiwi), Алексей Левченко (Ренессанс Кредит), Алексей Марей (Альфа-банк), Виктор Орловский (Сбербанк), Оливер Хьюз (ТКС Банк).



По окончании конференции в 11.30 выступит основной акционер ТКС Олег Тиньков и презентует новый рекламный ролик банка. Этот видеоролик больше никогда не будет показан на публике.



Если Вы сможете посетить мероприятие - пожалуйста, подтвердите свое желание поучаствовать в конференции путем отправки электронного письма с указанием ФИО полностью и контактным номером мобильного телефона на почтовый ящик request@tcsbank.ru. В ответ мы направим Вам соответствующий билет с QR-кодом, который будет сканирован при входе на конференцию.



Мероприятие начинается в 10.00. Лучше быть начиная с 9.30, чтобы занять место. Место проведения - "Ренессанс Монарх Центр", Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1.



Спасибо.