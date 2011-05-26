Кобренд со "Скай Экспресс" расширяет возможности карт

С 1 июня 2011 года банк "Тинькофф Кредитные Системы" и авиакомпания "Скай Экспресс" вводят новые льготы для держателей карт программы "ЛЕТАЮТ ВСЕ!".



Во-первых, введена пониженная ставка по кредиту на оплату билетов и сервисов на сайте www.skyexpress.ru: всего 18,9% годовых.



Во-вторых, у держателей карт появится возможность получать премиальные полёты без какой-либо доплаты. Премиальный полёт выдается в форме Сертификата на полёт, которым можно оплатить тариф и топливный сбор. Дополнительной оплаты не требуется.



Напоминаем, что по карте «ЛЕТАЮТ ВСЕ!» действуют следующие условия. 2000 баллов клиент получает в подарок за активацию кредитной карты. 1 бонусный балл полагается за каждые потраченные по карте 5 рублей. За каждые 10 000 баллов клиент получает Сертификат на тариф. Сертификат на полёт будет выдаваться за 15 000 баллов.