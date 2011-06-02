Банк выпустил рекламный ролик на песню группы «Кино»

В рамках конференции «Есть ли будущее у традиционных банков: online vs offline?» председатель совета директоров банка «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Тиньков представил новый рекламный ролик банка.



Сокращенная версия ролика доступна на канале банка в Youtube: www.youtube.com/tcsbank.



Ролик вышел в день 25-летия первого исполнения песни «Дальше действовать будем мы». Группа «Кино» впервые исполнила песню 1 июня 1986 года на Третьем фестивале Ленинградского рок-клуба. Также в 1986 году песня прозвучала в двух фильмах: «Йа-хха» (автор - Рашид Нугманов) и «Конец каникул» (автор - Сергей Лысенко).



В 1987 году песня «Дальше действовать будем мы» вошла в альбом «Группа крови», признанный одной из лучших работ группы «Кино».



Режиссёром ролика выступил Олег Компасов, ранее сотрудничавший с Олегом Тиньковым при разработке рекламы для пива «Тинькофф».



В 2011 году слова «Дальше действовать будем мы» утверждены как слоган банка «Тинькофф Кредитные Системы». Помимо рекламного ролика банка песня также звучит в телепрограмме «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым».