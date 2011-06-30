2 новых онлайн-способа погашения задолженности по кредитным картам

С сегодняшнего дня в тестовую эксплуатацию запущено 2 новых способа погашения задолженности по кредитным картам в режиме онлайн - это система "Город" и система "Contact".



Штатные сроки зачисления средств - минимально онлайн, максимально - следующий рабочий день. Просим вас сообщать о всех ситуациях, когда платежи не зачисляются в режиме реального времени для обоюдного анализа ситуации с нашей стороны и стороны платежных систем.