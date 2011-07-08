"На остаток по карточному счету, если он выше 30 тысяч рублей, банк начисляет доход – 4% годовых."
IMHO неуклюже (остаток...выше.. банк начисляет доход..) и упущен случай "ровно 30 тыс". Я сказал бы "На остаток на карточном счету, равный или превышающий 30 тыс. рублей...
"По окончании вклада клиент может закрыть карточный счет, либо продолжать пользоваться картой, при этом банк начнет взимать плату за обслуживание в размере 99 рублей в месяц."
Точно начнет взимать? А если на СКС 30 тыс или больше?
"По карте действуют все льготы, которые предлагает клиентам по премиальным картами платежная система MasterCard."
картами => картам и IMHO лучше дать ссылку на сайт мастеркардпремиум...
Вобщем как-то IMHO невнимательно новость для официального сайта сляпали. Как там, порох в пистонах еще не перевелся? Вставьте чтоли парочку тем кто руки недоприложил, пусть доприложат
WBR,
Fedor
Добрый день.
Действительно ли в Томске уже можно открыть Смартвклад?
Этой информации нет на сайте и в жж банка?