Смартвклады в новых регионах

Банк продолжает расширять регионы присутствия "Смартвкладов". Новые города для встреч с представителями Банка:



• Казань

• Красноярск

• Новокузнецк

• Сочи

• Тольятти

• Томск

• Ульяновск

• Уфа



Мы приложим все усилия для продолжения расширения регионов присутствия.