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Тинькофф Банк
(Тинькофф Банк)
27.07.2011 17:56
Второй аналитический отчет Банка
Мы продолжаем готовить и публично размещать аналитические отчеты о состоянии рынка кредитных карт в Российской Федерации.
Второй релиз отчета -
http://www.tcsbank.ru/about/news/
0
2 комментария
1 620 просмотров
Tri.Oreshka
(Tri.Oreshka)
03.08.2011 13:00
#
Интересно, спасибо! А можно уточнить, насколько точно на первое число Вы ОТП недоперегнали (по округленным данным равенство)? Как по динамике оцениваете, может, уже пора отмечать "фчетверке и ниволнует"?
WBR,
Fedor
0
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Сергей
(tomich)
06.08.2011 20:25
#
Второй релиз отчета -
http://www.tcsbank.ru/about/news/?id=81
0
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WBR,
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