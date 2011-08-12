Ставка по вкладам повышена до 10% годовых

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» повысил ставки по вкладам. Максимальная ставка действует по депозитам от 12 до 36 месяцев и составляет 10% годовых.



Ставка по вкладам на срок от 3 до 5 месяцев составляет 8% годовых, на срок от 6 до 11 месяцев – 9,5% годовых. Новые ставки действуют с 12 августа.



Сделать вклады можно в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Сочи, Тольятти, Томск, Ульяновск и Уфа.

