Банк «Тинькофф Кредитные Системы» стал титульным спонсором ведущей велосипедной команды

Копенгаген, 25 июня 2012 г. Начиная с Tour De France 2012 года и весь сезон 2013 года, команда будет называться «Saxo Bank – Tinkoff Bank». До этого момента Saxo Bank был единственным титульным спонсором команды.



Олег Тиньков, председатель совета директоров банка «Тинькофф Кредитные Системы»:

«Мы гордимся тем, что вернулись в велоспорт и стали спонсором команды, основанной Бьярне Риисом, который, без сомнения, является лучшим менеджером в велосипедном мире. И мы очень рады присоединиться к Saxo Bank, одному из самых уважаемых онлайн-банков. Это отлично подходит для нас стратегически, так как мы активно развиваем онлайн-банкинг в России. Есть различные виды синергии между нашим банком и Saxo Bank. Мы полагаем, что имеем схожие ДНК и вдохновлены возможностью работать вместе».



Бьярне Риис, владелец Riis Cycling:

«Это действительно великий день, и я горд за нашу велосипедную команду. Я считаю, у нас есть очень крепкий фундамент для будущего развития Riis Cycling. Продолжение работы с Saxo Bank в качестве спонсора показывает, что вместе за пять лет мы смогли построить очень сильные партнерские отношения, основанные на очевидных преимуществах для обеих сторон. Сегодня я даже более горд тем, что мы будем работать с Tinkoff Bank. Для меня большая честь сотрудничать с двумя такими высокопрофессиональными компаниями, которые не только разделяют большую страсть к велоспорту, но и видят коммерческую выгоду в сотрудничестве с нашей командой».



Ким Фурне и Ларс Сайер Кристенсен, основатели Saxo Bank:

«Saxo Bank всегда считал поддержку команды здравым коммерческим решением. Эту точку зрения разделил и Олег Тиньков, который обладает большим опытом не только в велосипедном спорте, но и как великий предприниматель и успешный бизнесмен.

Бьярне Риис и его гонщики выступают источником вдохновения и мотивации для многих молодых талантов. Saxo Bank хотел бы это поддержать. За пять лет это спонсорство оказалось хорошим вложением, и Saxo Bank вместе с Tinkoff Bank рассчитывает на празднование больших побед с Бьярне Риисом и его командой в 2012 и 2013 г.»



Команда будет выступать под названием «Saxo Bank- Tinkoff Bank».



О Saxo Bank:

Полностью лицензированный европейский банк был титульным спонсором Riis Cycling с 2008 года. Saxo Bank специализируется на интернет-трейдинге и инвестициях, давая доступ частным инвесторам и институциональным клиентам к рынкам FX, CFD, ETF, акций, фьючерсов, опционов и других производных инструментов через три торговые платформы: SaxoWebTrader (на основе браузера), SaxoTrader (загружается на компьютер) и SaxoMobileTrader (приложение для мобильного телефона). Платформы доступны на более чем 20 языках. Saxo Bank также предлагает профессиональное управление портфелями и фондами через Saxo Asset Management, который обслуживает обеспеченных частных клиентов и институциональных инвесторов, и предоставляет банковские услуги и консультации розничным клиентам через Saxo Privatbank. Группа Saxo Bank со штаб-квартирой в Копенгагене располагает офисами в Европе, Азии, Латинской Америке, Австралии и на Ближнем Востоке.