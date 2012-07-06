ТКС Банк продлевает специальную акцию для вкладчиков до 16 июля, компенсируя расходы на авиабилеты по любым направлениям в сумме до 30 000 рублей.
Летняя акция распространяется на вклады, соответствующие ряду условий. Компенсацию расходов на авиабилеты получат клиенты, открывшие «СмартВклад» (по заявке через сайт, интернет-банк или Центр обслуживания клиентов) в ТКС Банке в период с 6 июня по 16 июля 2012 года на сумму не менее 600 000 рублей и на срок не менее 18 месяцев. Речь идет о новом вкладе, и в случае изъятия клиентом банка в этот период ранее внесенных сумм со счетов Вкладов, участвовать в акции он не сможет.
Спустя четыре месяца с даты открытия вклада и до 6 июля 2013 года участник акции может получить компенсацию стоимости авиационного билета, купленного в период с 06 июня 2012 года по 28 февраля 2013 года. При этом участие в акции прекращается в случае досрочного изъятия вклада (полного или частичного) до момента получения компенсации. О своем желании получить компенсацию клиент может сообщить, позвонив в Центр обслуживания клиентов банка.
Важное условие – оплата билетов, расходы на которые участник акции хотел бы компенсировать, должна быть произведена одной транзакцией (в том числе, в случае покупки нескольких билетов) по карте ТКС Банка, выпущенной к «СмартВкладу». Количество билетов и направления перелета не ограничены. Ставка по вкладу соответствует основной тарифной сетке банка, проценты начисляются и капитализируются на вклад (или перечисляются на картсчет по желанию клиента) ежемесячно. «СмартВклад» - пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь
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