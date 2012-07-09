Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска – 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.Ориентир ставки купона - 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,22-14,76% годовых. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 13 июля, размещение облигаций на ФБ ММВБ - на 17 июля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие», НОМОС-банк и Промсвязьбанк.Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. по МСФО. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.