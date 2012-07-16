ТКС Банк привлек 2 млрд рублей на долговом рынке

Спрос на биржевые облигации ТКС Банка превысил запланированный объем выпуска на 70% и составил более 3,4 млрд рублей. Инвесторам по открытой подписке было предложено 2 млн ценных бумаг номиналом 1000 рублей. Банк разместил все предложенные облигации на 2 млрд рублей под 13,9% годовых (ставка первого купона), ближе к нижней границе целевого диапазона.



«На фоне непрекращающейся волатильности глобальных финансовых рынков мы продолжаем демонстрировать очень сильные результаты. В текущем году мы снова удвоим объем нашего бизнеса, как и в предыдущие два года. Успешное размещение данного выпуска рублевых облигаций демонстрирует интерес инвесторов к высококачественным и динамично развивающимся компаниям, как ТКС», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.



Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 17 июля. Организаторами займа выступили ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие», НОМОС-банк и Промсвязьбанк.



ТКС Банк эмитировал более 2 млн кредитных карт. На 1 апреля 2012 года банк занял 5-е место в России по объему портфеля кредитных карт (25,5 млрд рублей) с долей рынка 6,0%. В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка за минувший год увеличился до $915,1 млн. по МСФО. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.



Параметры выпуска:



Эмитент «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)

Выпуск Серия БО-06

Идентификационный номер 4B020602673B от 15 сентября 2010 г.

Номинальная стоимость 1000 руб.

Объем выпуска 2 000 000 000 руб.

Купонный период 182 дня

Ставка первого купона 13,9% годовых

Погашение облигаций Через 3 года

Оферта Через 1 год

Досрочное погашение В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Основной регистрационный номер 1027739642281

Платежный агент ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»

Дата открытия книги 12 июля 2012 г.

Дата и время закрытия книги 13 июля 2012 г.

Дата и место размещения 17 июля 2012 г., ФБ ММВБ

Организаторы «Тройка Диалог», Банк «Открытие», «Промсвязьбанк», НОМОС-банк

Технический андеррайтер ИК «Тройка Диалог»

Депозитарий ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»