ТКС Банк возвращает 5% расходов на покупку топлива, книг, газет и аптечных товаров

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» запустил новую программу cash back для дебетовых рублевых карт MasterCard Platinum. В августе и сентябре 2012 года ТКС Банк возвращает клиентам на дебетовую карту 5% расходов при оплате картой топлива, товаров в аптеках, книжных магазинах и газетных киосках.



Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банком, обслуживающим торговое предприятие. ТКС Банк возвращает 5% при оплате картой банка товаров категории «Аптеки» - приобретенные в аптеках и специализированных магазинах медикаментов (МСС 5912, 5122, 5295, 5292). Категория «Книги» включает в себя товары, приобретенные в книжных магазинах и газетных киосках (5111, 5192, 5942, 5994).



В категорию «Топливо» входят нефтепродукты, газ и другие сопутствующие товары/услуги, приобретенные на заправочных станциях или в специализированных магазинах (5541, 5542, 5983, 5172).



Средства по программе cash back начисляются раз в месяц по окончании отчетного периода. В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cash back. Лимит возврата денег на счет клиента – 2000 рублей в месяц.



Дебетовая карта MasterCard Platinum выпускается бесплатно в валюте открываемого в ТКС Банке вклада. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и покупок. На остаток по карте начисляется 10% годовых (по рублевым картам). Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о вкладах на нашем официальном сайте.