ТКС удваивает прибыль и капитал

Чистая прибыль банка «Тинькофф Кредитные Системы» по итогам первого полугодия 2012 года увеличилась на 112%; собственный капитал – на 108%.



Чистая прибыль банка «Тинькофф Кредитные Системы» по итогам первого полугодия 2012 года составила 1,907 млрд рублей, что на 112% больше, чем за аналогичный период 2011 года (898,27 млн рублей).



Доходы банка «Тинькофф Кредитные Системы» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2012 года составили 18,392 млрд рублей, что на 142% больше, чем за январь-июнь 2011 года (7,588 млрд рублей).



Собственный капитал банка по РСБУ на 1 июля 2012 года составил 6,133 млрд рублей, что на 108% больше, чем годом ранее (2,938 млрд рублей). С начала 2012 года капитал вырос больше чем на 2 млрд рублей. На 1 января 2012 года он составлял 4,106 млрд рублей.



Бурный рост бизнеса связан с увеличением клиентской базы. На середину 2012 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» эмитировал 2,2 млн кредитных карт. На 1 июля 2012 года банк занимает 5-е место в России по объему портфеля кредитных карт (33,6 млрд рублей) с долей рынка 6,7%. Рынок кредитных карт России в первом полугодии 2012 года показал рост на 36% и впервые превысил 0,5 трлн рублей.



Совладельцы банка (Олег Тиньков, Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment Limited, Baring Vostok Private Equity Fund IV) ожидают дальнейшего роста бизнеса. При этом банк «Тинькофф Кредитные Системы» предполагает возможность привлечь $500 млн в рамках IPO (первичное размещение акций) в 2013 году.