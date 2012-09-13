Испанский велогонщик Альберто Контадор из команды Saxo Bank – Tinkoff Bank выиграл 21-этапную велогонку по дорогам Испании. Гонка La Vuelta началась 18 августа в Памплоне, а закончилась 9 сентября в Мадриде.
Таким образом, победа в одном из трех главных мировых туров пришла к команде меньше, чем через три месяца после того, как банк «Тинькофф Кредитные Системы» https://www.tcsbank.ru/about/news/25062012-tcs-bicycle/
стал титульным спонсором команды[/URL].
Альберто Контадор (Saxo Bank – Tinkoff Bank) берет лидерство в гонке на 17 этапе, совершив неподражаемое бегство от конкурентов.
Альбертор Контадор сохраняет красную майку лидера до финиша гонки в Мадриде благодаря содействию команды Saxo Bank – Tinkoff Bank.