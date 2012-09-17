По многочисленным просьбам желающих принять участие в акции «Открой вклад и получи Новый iPad!» ТКС Банк включает в списки участников акции клиентов, в срок до 17 сентября 2012 года оформивших заявки на «СмартВклад», но не успевших перечислить деньги. Заявка может быть оформлена через сайт банка, Интернет-банк, а также через Центр обслуживания клиентов. Необходимая для участия в акции сумма вклада должна поступить до 30 сентября 2012 года включительно.
Получить в подарок iPad (или 20 000 рублей, 600 долларов или 500 евро) могут вкладчики, открывшие депозит на срок не менее 24 месяцев и на сумму не менее 500 000 рублей (или 15 000 долларов или евро).
Подробные условия акции здесь
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