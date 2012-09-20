Банк «Тинькофф Кредитные Системы» снижает ставки по депозитам в долларах и евро на 1,5 процентных пункта и определяет минимальную сумму пополнения вкладов.
С 20 октября 2012 года вступают в действие новые ставки по «СмартВкладу» в иностранной валюте. Доходность депозитов в долларах и евро на срок от 3 до 5 месяцев составит 3,5% годовых, от 6 до 11 месяцев – 4,5% годовых, от 12 до 36 месяцев – 5%. Вклад считается открытым после поступления денег на счет в банке, именно в этот момент фиксируется ставка на весь срок. Минимальная сумма пополнения вкладов в долларах и евро – 1 доллар США и 1 евро.
«СмартВклад» - пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь
. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту. Подробные тарифы по вкладам в долларах здесь
, в евро - здесь
.