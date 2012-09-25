ТКС Банк приступил к эмиссии дебетовых карт с максимальным набором программ доходности и рядом новых технологических решений. Новая карта обладает уникальным сочетанием преимуществ в одном продукте. Аналогов ей нет не только в России, но и в мире.
Клиентам банка предоставляется возможность оплачивать покупки в одно касание при помощи технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass. Бесплатную возможность дистанционно совершать банковские операции предоставляют Мобильный банк и Интернет-банк. В 2012 году аналитический банковский журнал Global Finance признал «Тинькофф Кредитные Системы» лучшим розничным Интернет-банком в России.
Для любителей социальных сетей, которые оказывают все большее влияние на повседневную жизнь, ТКС Банк готовит еще одну новацию. В ближайшее время будет запущен сервис, позволяющий переводить деньги друзьям не только по банковским реквизитам, но и по номеру телефона, электронной почте, аккаунтам в Facebook, Twitter или «Вконтакте».
Технологические новинки – важное, но не единственное качество банковских продуктов, в наибольшей степени востребованное клиентами. Высокая доходность, cash back и скидки при оплате картой – все это сочетается в одном новом продукте ТКС Банка. На остаток до 200 000 рублей начисляется 10% годовых ежемесячно. Этот уровень сопоставим с лучшими срочными вкладами на российском рынке.
Каждые 3 месяца банк будет объявлять категории товаров, по которым будет начисляться cash back – на счет клиента банк вернет 5% суммы покупок, оплаченных картой. Начисляются реальные деньги, а не условные баллы или мили. Компания Mastercard развивает программу «Mastercard Избранное», в которую входят качественные заведения, как в России, так и за границей. С нашей картой по этой программе полагается скидка 10-20%.
Для многих россиян большую роль играет возможность дешевого снятия наличных денег с карты. С картой ТКС Банка это можно сделать бесплатно в банкоматах любых банков мира, без комиссии, при сумме снятия от 3 000 рублей.
Для оформления карты
клиентам не нужно посещать банк. Представитель ТКС Банка сам приедет на встречу с картой и документами. Достаточно оставить заявку на сайте или по телефону. Средства на дебетовых картах застрахованы государственной системой страхования аналогично срочным вкладам. Обслуживание карты обойдется всего в 99 рублей в месяц, для вкладчиков ТКС Банка – бесплатно.