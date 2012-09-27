Внесены изменения в тарифные планы

ТКС Банк объявил об изменении тарифных планов по дебетовым картам ТПС 1.2 RUR, ТПС 3.0 RUR, ТПС 4.0 RUR, ТПС 3.0 USD и ТПС 3.0 EUR с 27 сентября 2012 г.



По рублевым дебетовым картам:



1. Теперь ограничение на сумму cash back по рублевым ТПС – до 3 000 рублей за расчетный период.



2. По просьбам клиентов для ТПС 1.2 RUR и ТПС 3.0 RUR - приведен в соответствие пункт 10.1 (ранее 9.1) про оплату за обслуживания Картсчета

10. Комиссия за обслуживание Картсчета:

10.1 При наличии хотя бы одного открытого Вклада в Рублях РФ Не взимается

10.2 В прочих случаях 99 руб. в месяц



3. По валютным ТПС 3.0 USD и ТПС 3.0 EUR изменился пункт 7 (ранее 6)

7. Пополнение, произведенное наличными денежными средствами, внутренним или внешним банковским переводом в Расчетном периоде:

10.17.1 В валюте Картсчета БЕСПЛАТНО

10.17.2 В валюте отличной от валюты Картсчета, первые 4 БЕСПЛАТНО

10.17.3 В валюте отличной от валюты Картсчета, последующие, начиная с 5-го 0,01 EUR (0,01 USD соотв.)



По всем картам

4. Скорректирован текст про оплату за перевыпуск карты пункт 15 (ранее 14):

15. Плата за перевыпуск Карты:

15.1 При недоставке Карты/ПИН-кода, окончании срока действия и других случаях по усмотрению Банка БЕСПЛАТНО

15. 2 При утере/порче Карты/ПИН-кода и других случаях по инициативе Клиента 290 руб.



5. Появилась тарификация Mastercard Moneysend п. 6

6. Комиссия за перевод с Картсчета по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку 1%, минимум 30 руб.

