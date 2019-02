Банк «Тинькофф Кредитные Системы» запустил новую программу cash back для рублевых дебетовых карт. В октябре, ноябре и декабре 2012 года банк возвращает клиентам на дебетовую карту 5% расходов при оплате картой товаров и услуг в ресторанах, барах и предприятиях фаст-фуда, кинотеатрах и видеосалонах, салонах красоты, спа и массажных, а также в спортивных магазинах. Специальное предложение – 10% cash back при покупках билетов в OneTwoTrip и техники в Philips.Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банком, обслуживающим торговое предприятие. ТКС Банк возвращает 5% расходов при оплате товаров и услуг в категории «Красота» с кодами 7297 (Massage Parlors), 7298 (Health And Beauty Spas), 5977 (Cosmetic Stores). В категорию «Рестораны» включены предприятия с МСС 5812 (Eating Places And Restaurants), 5813 (Drinking Places (Alcoholic Beverages) – Bars, Taverns, Nightclubs, Cocktail Lounges, And Discotheques) и 5814 (Fast Food Restaurants).К категориям «Кино» и «Спорттовары» будут отнесены товары и услуги, оплаченные картой в предприятиях с кодами 7829 (Motion Picture & Video Tape Production & Distribution), 7832 (Motion Picture Theaters), 7841 (Video Tape Rental Stores), 5655 (Sports And Riding Apparel Stores) и 5941 (Sporting Goods Stores).Помимо традиционного для банка 5%-ного cash back «Тинькофф Кредитные Системы» запускает специальную программу с партнерами OneTwoTrip ( www.onetwotrip.com ) и Philips ( www.shop.philips.ru ). При оплате картой покупок на сайтах этих предприятий по указанным выше адресам в октябре-декабре на карту клиенту возвращается 10% суммы расходов.Средства по программе cash back начисляются раз в месяц по окончании отчетного периода. В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cash back. Лимит возврата денег на счет клиента с октября повышен с 2000 до 3000 рублей в месяц.ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 200 000 рублей (выше – 5% годовых). Для вкладчиков дебетовая карта выпускается бесплатно в валюте открываемого в ТКС Банке вклада. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте здесь , о вкладах здесь