Стартовал крупный проект по онлайн продаже полисов «Ренессанс страхование» на сайте одного из самых высокотехнологичных банков - «Тинькофф Кредитные Системы». Теперь каждый клиент банка в один клик может купить полис страхования
выезжающих за рубеж, от несчастного случая или страхования квартиры.
Клиент в своем личном кабинете оплачивает полис банковской картой, а затем на e-mail получает действующий полис и подробные правила страхования.
Инновационное IT-решение страховой компании интегрируется с сайтом банка. Это позволяет клиентам банка легко и просто купить полис в режиме онлайн. Клиент сам выбирает необходимые параметры страхования, весь процесс покупки полиса на сайте занимает не более 5 минут.
Полностью автоматизированный процесс обмена данными между банком и страховой компанией не только снижает затраты, но и в итоге исключает ситуации, когда страховой случай у клиента уже произошел, а полис до компании еще не доехал.
«Новые удобные онлайн-сервисы – это то, чего ждут сегодня клиенты от банков, и это будущее финансовых рынков. Моментальные решения по кредитным заявкам, заказ дебетовых карт на сайте, а теперь и покупка страховых полисов делают жизнь наших клиентов легче и приятнее, - отмечает президент «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз. - Совместные проекты высокотехнологичных компаний - хороший знак для рынка, мы рады найти такого партнера как Ренессанс Страхование».
«Мы очень рады предложить клиентам ТКС удобный онлайн сервис покупки страховых продуктов прямо на сайте банка, а самому банку – технологичный безбумажный процесс продажи страховых продуктов», - комментирует вице-президент по розничным продажам Группы Ренессанс страхование Юлия Гадлиба.