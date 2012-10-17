В интервью рейтинговому агентству «Эксперт РА» президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз сообщил о планах по новым кобрендам с онлайн-компаниями, дал прогноз по росту портфеля кредитных карт в 2012-2013 гг. и оценил перспективы российского рынка.
ТКС Банк в 2012 году третий год подряд удвоит портфель кредитных карт, сообщил Оливер Хьюз, объем портфеля составит около 40 млрд рублей: «В 2013 году ожидается рост на 60-70%, так как база уже будет достаточно высокая». Рост сопровождается высоким качеством активов и высокой прибыльностью банка - по итогам 2012 года ожидается 3,5-4 млрд рублей чистой прибыли. «Рентабельность активов ТКС Банка – 10,4% (ROAA, Return On Average Assets), одна из самых высоких в отрасли благодаря модели дистанционного обслуживания клиентов, гибкому подходу», - поясняет Оливер Хьюз.
На конкурентном рынке на первое место выходит вопрос узнаваемости бренда именно на карточном рынке, вопрос доверия к банку, отмечает банкир. «Важнейшим фактором в таких условиях являются эффективные рекламные кампании. В отличие от такого коммодитизированного продукта, не требующего длительных отношений с банком, как кредиты наличными, на рынке кредиток, где отношения с банком долгосрочные, высокое влияние на конкурентные позиции оказывает уровень сервиса», - добавляет Оливер Хьюз.
Перспективы рынка, уже продемонстрировавшего заметный рост в последние два года, остаются впечатляющими. «Российский рынок кредитных карт, на которых специализируется «Тинькофф Кредитные Системы», нельзя назвать развитым - меньше 15% экономически активных россиян пользуются кредитками. Это означает возможность экстенсивного роста рынка по мере развития экономики. Другие развивающиеся рынки, как, например, Бразилия, Польша, Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10-15%, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на 30-50%. У России есть все шансы повторить этот путь», - уверен Оливер Хьюз.
Потребители начинают отдавать должное удобству и технологичности кредитных карт, происходит сдвиг предпочтений в пользу безналичной оплаты товаров и услуг. Среди клиентов «Тинькофф Кредитные Системы» за пять лет, с 2007 года, доля снятия наличных по кредитным картам снизилась с 80-85% до 55-60%.
«Мы намерены увеличить количество каналов привлечения клиентов, в частности, за счет новых решений в мобильной рекламе. После успешного запуска карты «Яндекс.Деньги» работаем над новыми кобрендами с онлайн-компаниями. Лидерство в области онлайн-технологий мы планируем сохранять, усиливая новыми проектами и технологиями», - добавил президент ТКС Банка.
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