Сервисы Ritm-Z, Amiro.CMS и CMS CS-Cart интегрировали систему онлайн-кредитования «КупиВкредит»

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» благодаря сотрудничеству с новыми партнерами упростил интернет-магазинам доступ к системе онлайн-кредитования «КупиВкредит».



Возможность быстрого подключения своих клиентов к системе «КупиВкредит» появилась у ведущего поставщика услуг комплексного аутсорсинга интернет-магазинов компании Ritm-Z. С помощью совместного решения ТКС Банка и Ritm-Z интернет-магазины могут отдать на аутсорсинг не только работу с заказом, но и прием платежей через онлайн-кредитование. Этот сервис позволяет легко и просто продавать в кредит товары и не тратить при этом время на оформление многочисленной документации. «Всю рутинную работу мы берем на себя», - обещают в Ritm-Z.



Продолжается интеграция «КупиВкредит» в программное обеспечение электронной торговли. Две новые версии популярных платформ для интернет-магазинов Amiro.CMS и CMS CS-Cart (русская версия) от компаний «Амиро» и «ПлатиДома» включают в себя кредитный функционал от ТКС Банка. Ранее «КупиВкредит» была интегрирована в системы «1С Битрикс», Open Card и Joomla Virtuemart.



Готовое приложение «КупиВкредит» – это возможность реализовывать товары и услуги в кредит онлайн. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» специализируется на интернет-кредитовании в рунете и обеспечивает высокий уровень одобрения заявок за счет ежедневной аналитики поведения пользователей. Клиент выбирает способ оплаты, заполняет форму на сайте, и через несколько минут на экране появляется кредитное решение, после чего интернет-магазин оформляет доставку товара. На следующий рабочий день банк перечисляет деньги в интернет-магазин. В системе уже сформирован комплект документов, который сотрудники интернет-магазина распечатывают и передают для доставки клиенту вместе с товаром.



Недавно банк «Тинькофф Кредитные Системы» сделал доступными покупки в кредит в интернет-магазинах для жителей более 500 городов России, подключив к системе кредитования сеть своих представителей по всей стране. С системой онлайн-кредитования «КупиВкредит» ТКС Банка работают такие известные игроки как Sotmarket.ru, NOTIK.ru, EUROSET.ru, GamePark.ru, Enter.ru, SHINA.ru, TECHNOPARK.ru, TECHNOHIT.ru, Apple-ru.ru, Moedelo.org, ONNO.ru и другие.