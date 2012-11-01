Horizon Capital инвестирует в ТКС Банк

Horizon Capital, одна из ведущих компаний по управлению фондами прямого инвестирования в регионе, инвестирует $40 млн в банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), первый онлайн-банк в России и одного из лидеров рынка кредитных карт.



Финансирование идет из фонда Horizon Capital’s Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), который был сформирован в 2008 году.



Олег Тиньков, основатель ТКС Банка, отметил: «Мы гордимся тем бизнесом, который построили. В России очень большой и растущий рынок кредитных карт, и мы занимаем хорошие позиции для того, чтобы воспользоваться этим ростом. Наша дистанционная модель в сочетании с прекрасным опытом в области маркетинга и IT позволяет нам обеспечить высокое качество обслуживания наших клиентов. Мы рады приветствовать Horizon Capital в качестве нового партнера и будем рады работать вместе».



«Мы рады стать партнером такого выдающегося серийного предпринимателя, у которого есть послужной список из нескольких успешных бизнесов. ТКС Банк это уникальная для региона платформа со значительным преимуществом в виде низких издержек, лучшей управленческой командой, большой и растущей клиентской базой, и с огромными перспективами на будущее», — прокомментировал учредитель, главный инвестиционный директор (CIO) Horizon Capital Марк Ивашко.



После проведения этой сделки, наряду с основателем банка Олегом Тиньковым, в число совладельцев банка будут входить четыре крупных международных инвестиционных института: Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment, Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.



ТКС Банк постоянно растет, удваивая свой бизнес на протяжении трех лет подряд. Банк стал одним из наиболее быстрорастущих в России, если не в мире. Ввиду этих выдающихся результатов акционеры считают, что данная оценка является только началом.



О Horizon Capital

Horizon Capital (www.horizoncapital.com.ua) является компанией по управлению фондами прямого инвестирования и инвестирует в компании со средним уровнем капитализации и высоким потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове. Horizon Capital управляет тремя фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), общий капитал которых превышает $600 млн.