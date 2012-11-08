Основатель корпорации Virgin в конце октября побывал с дружеским визитом в новом офисе банка «Тинькофф Кредитные Системы».
Основатель ТКС Банка Олег Тиньков и Ричард Брэнсон давно дружат, о чем подробно рассказывается в книге «Я такой как все». В начале 2011 года топ-менеджеры банка в расширенном составе летали на неделю в гости к Ричарду Брэнсону на остров Неккер.
После визита в офис ТКС Брэнсон в своем блоге выразил сожаление
о несостоявшемся пять лет назад совместном кредитном проекте Virgin Money и Олега Тинькова: «Хотя я и известен как «доктор Да» (Dr Yes), Virgin упустила множество возможностей. <…> Я сидел в его прекраснейшем офисе на самом большом диване, который мне встречался, наблюдая картину того, что могло бы быть. В тот день бизнес Олега был оценен в миллиард долларов, и он брал Россию штурмом».
Фоторепортаж
Новый офис банка и рабочая атмосфера произвели на Ричарда Брэнсона впечатление «банка будущего»: «Что такое банк? Это группа людей. Если они счастливы на своей работе, они могут создать великий банк и хорошо заботиться о своих клиентах».
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