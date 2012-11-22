Банк «Тинькофф Кредитные Системы» снижает ставки по рублевым депозитам сроком менее года на 1 процентный пункт.
С 21 декабря 2012 года вступают в действие новые ставки по «СмартВкладу» в рублях сроком менее года. Доходность депозитов на срок от 3 до 5 месяцев составит 8% годовых, от 6 до 11 месяцев – 9% годовых. Ставка по вкладам на срок от 12 до 36 месяцев остается прежней – 10,5%. Вклад считается открытым после поступления денег на счет в банке, именно в этот момент фиксируется ставка на весь срок.
«СмартВклад» - пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь
. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом. Подробные тарифы по вкладам в долларах здесь
, в евро - здесь
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