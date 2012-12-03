Банк «Тинькофф Кредитные Системы» привлек облигационный заем в объеме $125 млн

Москва, 03 декабря 2012 г. ТКС Банк 29 ноября закрыл сделку по размещению субординированного выпуска еврооблигаций. Средства будут направлены на пополнение капитала для дальнейшего развития бизнеса банка.



«Тинькофф Кредитные Системы» привлек $125 млн на 5,5 лет под 14% годовых. Дата погашения облигаций - 6 июня 2018 года. Организаторами выступили JPMorgan и Goldman Sachs. Международное рейтинговое агентство Moody’s ранее присвоило выпуску предварительный долгосрочный рейтинг B3. Спрос инвесторов значительно превысил предложение ценных бумаг, в связи с чем было принято увеличить размер выпуска по сравнению с запланированным на $25 млн.



Субординированный заем привлекается с целью увеличения капитала, что позволит банку продолжать наращивать бизнес высокими темпами в 2013 г., прокомментировал газете «Ведомости» вице-президент по корпоративным финансам ТКС Сергей Пирогов: «За последние три года активы и портфель банка удваиваются каждый год, и пополнение капитала второго уровня за счет нового займа даст нам необходимый рычаг и создаст предпосылки для более уверенного наращивания кредитного портфеля». В 2012 году банк удвоит свой портфель кредитных карт третий год подряд, сохраняя при этом высокие стандарты привлечения клиентов.



В конце ноября 2012 года Центробанк включил рублевые облигации банка «Тинькофф Кредитные Системы» в ломбардный список. Это событие означает признание регулятором высокой надежности бондов банка и повышение их ликвидности, что, в свою очередь, позволит банку легче и дешевле привлекать деньги на бирже для дальнейшего развития бизнеса. В ломбардный список ЦБ включены шесть выпусков рублевых облигаций, обращающихся на ММВБ. Под залог этих бумаг регулятор теперь готов кредитовать участников рынка по сделкам прямого РЕПО.