Первый визит в Россию мировой звезды велоспорта Альберто Контадора состоялся 3 декабря 2012 года по приглашению ТКС Банка.
В штаб-квартире банка в Москве состоялась пресс-конференция, где журналистам были представлены лидер команды Saxo-Tinkoff Альберто Контадор и генеральный менеджер команды Бьяре Риис. Президент банка Оливер Хьюз подвел итоги деятельности банка в 2012 году и рассказал о планах развития бизнеса
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Пресс-конференция Альберто Контадора, Олега Тинькова и Оливера Хьюза
Альберто Контадор вспомнил недавнюю победу на Вуэльте-2012
, одном из трех гранд туров – главных событий года в велоспорте
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— Могли бы вы оценить, сколько процентов от своего максимума вы показали на той гонке? Готовы ли прибавить в следующем году?
— Не могу говорить о процентах, но я жертвовал собой на трассе, отдавал все силы. Всегда нужно готовиться к гонкам, что я и буду делать впредь. Впереди «Тур де Франс» — сложнейшая гонка, у меня будут сильные соперники.
Бьярне Риис поделился впечатлениями о России
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— Ваша команда всегда славилась проведением необычных тимбилдингов. В связи с появлением российского спонсора не собираетесь провести такое мероприятие где-нибудь в России на природе?
— Уау! (Смеётся.) Интересная идея. Но в этом году всего пару недель назад у нас состоялся тимбилдинг в Гран-Канарии в Испании на природе. Но почему нет? Можно попробовать это сделать и в России.
— Бьярне, вам удалось погулять по Москве, что интересного увидели?
— Я не смог увидеть многого, но побывал на Красной площади, видел Кремль. Красиво!
После общения с журналистами Олег Тиньков и Альберто Контадор переоделись в спортивную форму и устроили заезд на велосипедах по офису «Тинькофф Кредитные Системы» под аплодисменты сотрудников банка. Чемпион привез в Россию приз Triple Corona, вручаемый победителю всех трех гранд туров. До Контадора такой награды были удостоены лишь четыре гонщика.
Бьярне Риис, Альберто Контадор и Олег Тиньков с призом Triple Corona
Олег Тиньков и Альберто Контадор – велопробег по офису ТКС Банка