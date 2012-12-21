ТКС Банк объявил итоги клиентских акций

Банк разыграл призы среди клиентов, участвовавших в специальных акциях в рамках реферальной программы "Приведи друга".



15 декабря 2012 года состоялся финальный розыгрыш приза по акции «Выходные в Европе на двоих». Среди группы новых клиентов ТКС Банка из числа заполнивших заявки и активировавших карты по рекомендациям своих друзей разыгрывался приз 50 000 рублей или выходные в Европе на двоих.



Победителем стала Мельникова С. из г. Калуги



Также 15 декабря 2012 года состоялся финальный розыгрыш приза по акции «500 тысяч в режиме ожидания». Приз разыгрывался среди группы клиентов из числа рекомендовавших друзьям открыть карту «Тинькофф Платинум» и их друзей, открывших карту по рекомендации. Приз 500 000 рублей получила Лаухина Л. из Орловской области, клиент банка с июня 2011г.



Команда ТКС Банка поздравляет победителей!