График работы банка в новогодние праздники

Москва, 28 декабря 2012 г. ТКС Банк в новогодние праздники продолжает оказывать круглосуточную поддержку своих клиентов и информирует о ряде изменений в связи с выходными днями в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) Банка России.



Межбанковские переводы (отправка денег на счет в другой банк) будут приняты ТКС к исполнению в текущем году до 18:00 29 декабря 2012 года. Все переводы, осуществленные позднее, будут исполнены в первый рабочий день – 9 января 2013 года. Зачисление таких переводов на счет получателя может занимать до 5 рабочих дней. При пополнении счетов в ТКС Банке переводами со счетов в других банках также необходимо учитывать возможные задержки в связи с выходными днями.



Осуществить перевод средств на счета в других банках через Интернет-банк или Мобильный банк клиенты ТКС могут в любой момент. При этом исполнены все соответствующие поручения будут в первый рабочий день, в соответствии с описанными выше условиями.



На переводы денег с карты на карту ограничения в связи с выходными днями не распространяются. Другие способы пополнения счетов в ТКС Банке представлены на сайте.



Остальные операции, включая оплату коммунальных и прочих типовых услуг, закрытие вкладов или частичное изъятие средств, переводы по счетам внутри банка, переводы с карты на карту, автопролонгацию вкладов и др., будут доступны в обычном режиме.



Сотрудники Центра обслуживания клиентов и службы поддержки в социальных сетях будут готовы ответить на вопросы и решить возможные проблемы в любое время.