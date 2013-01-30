Общий объем портфеля кредитных карт российских банков на 1 января 2013 года составил 671,3 млрд рублей, прирост за год - 303,5 млрд рублей.Почти весь рост рынка обеспечили топ-20 игроков, их портфели в сумме увеличились на 282,8 млрд рублей. Первая пятерка банков нарастила портфели на 191 млрд рублей, лидер рынка, Сбербанк, – на 86,3 млрд рублей. Среди 20 крупнейших участников рынка кредитных карт семь банков увеличили портфели более чем вдвое.Тенденции и прогнозы:• Рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5% (в 2011 году – на 61,6%); общий объем составил 671,3 млрд рублей;• 63% прироста обеспечили пять лидеров рынка, 28,4% роста - Сбербанк;• Семь банков из топ-20 увеличили портфели более чем вдвое – Сбербанк, ТКС Банк, «Связной», Альфа-банк, «Траст», МТС Банк, СКБ-банк;• Сбербанк быстрее всех наращивал долю рынка, увеличив ее с 17,1% до 22,2%;• В 2013 году вероятно замедление роста до 50-60%, в частности, в связи нивелированием эффекта низкой базы; объем рынка приблизится к 1 трлн рублей.В 2012 году на фоне высокой конкуренции на рынке кредитных карт, чтобы не уступить свои позиции более активным игрокам, необходимо было показывать рост значительно выше рынка. Семь банков из топ-20 увеличили портфели более чем вдвое – Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), «Связной», Альфа-банк, «Траст», МТС Банк и СКБ-банк. Эти участники смогли подняться в рейтинге и увеличить свою долю рынка.Сбербанк, возглавивший рейтинг в конце 2011 года, не сбавлял активности и в 2012 году. Увеличение портфеля на 137,1% почти до 150 млрд рублей позволило банку занять 22,2% рынка. В начале года этот показатель составлял 17,1%, розничный гигант наращивал долю в течение года быстрее всех остальных участников рынка.Некоторые лидеры прошлых лет смогли удержать позиции в рейтинге за счет набранного ранее объема, но сократили доли рынка. «Русский стандарт» по итогам прошлого года увеличил портфель на 70,1% (на 42 млрд рублей), снизив долю рынка с 16,1% до 15% и сохранив 2-е место. ВТБ24 прибавил 41,1% (14,2 млрд рублей), сохранил 3-е место, но уменьшил долю с 9,4% до 7,2%.На 4-ю позицию в 2012 году поднялся ТКС Банк, увеличив портфель на 126,5% (на 26,8 млрд рублей). Доля ТКС на рынке кредитных карт выросла с 5,8% до 7,2%. На одну позицию опустился «Восточный», заняв 5-е место и увеличив долю с 6,3% до 6,7%. Прирост портфеля этого банка в 2012 году составил 95,2% (22 млрд рублей). Банк «Связной» за год поднялся с 9-го на 6-е место за счет увеличения своего портфеля на 162,5% (на 20,1 мдрд рублей). Доля «Связного» на рынке выросла с 3,4% до 4,8%.В 2013 году ожидается небольшое замедление темпов роста российского рынка кредитных карт. Этому будут способствовать нивелирование эффекта низкой базы и стремление банков поддерживать высокое качество своих кредитных портфелей. Рынок сохраняет большой потенциал, кредитная карта есть примерно у 17% россиян при почти 90 млн экономически активного населения. Тенденция опережающего роста активных участников рынка сохранится.«В 2013 году пять лидеров рынка кредитных карт, в том числе, ТКС Банк, продолжат высокими темпами наращивать свои портфели. Но не думаю, что рынок в целом сможет повторить прошлогодний рост с такой большей базы, общий портфель банков уже достаточно велик, - считает президент ТКС Банка Оливер Хьюз. - Полагаю, мы увидим замедление темпов до 50-60% по итогам года. Преимущественно, этот рост обеспечат активные действия пяти крупнейших игроков».