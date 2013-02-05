«Тинькофф Кредитные Системы» выпустил свыше 3 млн карт MasterCard

ТКС, первый в России дистанционный банк, выпустил 3 млн кредитных и дебетовых карт MasterCard для клиентов во всех регионах страны.



Банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал эмиссию кредитных карт в 2007 году. К концу первого года банк выпустил 49 000 карт. За 2008 год показатель увеличился до 305 000 карт. В мае 2010 года общее число выпущенных карт достигло 500 000, миллионная карта была выпущена в апреле 2011 года, двухмиллионная – спустя год, в апреле 2012 года. Банк эмитирует кредитные и, с 2009 года, дебетовые карты MasterCard.



В ближайшее время ТКС Банк планирует войти в топ-3 российских банков по объему портфеля кредитных карт. По итогам 2012 года банк поднялся на 4-е место в России по объему портфеля (48 млрд рублей, +126,5% за год) с долей рынка 7,2%.



Отметить 3-миллионный рубеж ТКС Банк решил перечислением 3 млн рублей на благотворительные цели – поддержать православный приход, дом престарелых и сельскую больницу. Православный приход преподобного Серафима Саровского в городе Иваново получит средства на ремонт храма во имя Покрова Богородицы. Романцевский дом сестринского ухода в поселке Бегичевский и Гремячевская участковая больница (Тульская область) смогут осуществить ремонт и закупить оборудование.