Москва, 6 марта 2013 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил о старте уникального проекта – таргетинга cashback-предложений. Программа поможет партнерам банка привлекать новых клиентов и повышать их лояльность, а клиентам банка – получать повышенный cashback при оплате картами интересующих их товаров и услуг.
Платформа «Тинькофф Таргет» позволяет торгово-сервисным предприятиям учитывать потребительское поведение и делать предложения по cashback именно тем клиентам, которые интересуются предлагаемыми товарами и услугами и уже тратят на них деньги.
«Мы достаточно давно и с интересом наблюдаем за развитием купонных сервисов. То, что мы сегодня предлагаем нашим клиентам и партнерам, по сути, является попыткой соединить идею купонов и карточного сервиса. Экономика этой модели гораздо выгоднее для партнеров и позволяет существенно лучше таргетировать клиентов, которым они готовы предоставлять cashback. Для клиентов преимущества также очевидны. В первую очередь это то, что купоны не нужно распечатывать и они бесплатные, а также гораздо более широкий охват премиальных сетей», - прокомментировал проект старший вице-президент ТКС Банка Артем Яманов.
Предложения сделать покупку у партнера программы будут отправляться клиентам банка «Тинькофф Кредитные Системы» с учетом четырех основных факторов: география (клиент живет или работает рядом с точками продаж партнера); интересы (клиент уже тратит деньги на аналогичные товары или услуги); доход клиента (сколько клиент тратит на эти товары); конкуренты (клиент покупает товар/услугу у конкурентов партнера).
Уникальное преимущество платформы – «Тинькофф Таргет» позволяет делать индивидуальные предложения для постоянных клиентов партнера и для потенциальных, осуществляющих покупки у конкурентов. Такой подход позволит поставщикам товаров и услуг привлекать новых клиентов и повышать свою привлекательность в глазах покупателей по сравнению с конкурентами.
Одним из основных преимуществ платформы является простота подключения. Не требуется никакой интеграции, изменения в торговом или бухгалтерском ПО и обучения персонала. Техническая сторона специальных предложений полностью обеспечивается платформой «Тинькофф Таргет». Партнеры оперируют с обезличенными клиентами, сгруппированными по выбранному типу таргетинга. Персональная информация клиентов не передается третьим лицам. Для подключения к платформе потенциальным партнерам необходимо заполнить заявку на сайте target.tcsbank.ru
У клиентов ТКС Банка появляется возможность воспользоваться выгодными предложениями и получить повышенный cashback (до 30%) при покупках нужных товаров в удобном районе. Программа действует для держателей дебетовых и кредитных карт банка в рублях, долларах и евро. Клиенты банка будут узнавать о предложениях в Интернет-банке и из информационных рассылок, и смогут планировать свои расходы, зная о специальных предложениях. Ознакомиться с предложениями и активировать услугу клиенты могут через Интернет-банк - в специальном виджете «Предложения с cashback» в разделе «Спецпредложения».
Лимит возврата денег по специальным предложениям «Тинькофф Таргет» составляет 6000 рублей в месяц в сумме по всем картам клиента. Если сумма вознаграждения превышает общий лимит, остаток переносится на следующий период. Средства по программе cashback начисляются раз в месяц по окончании расчетного периода. В Интернет-банке можно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cashback.
По рублевым дебетовым картам продолжает действовать базовая программа cashback. Клиентам на счет возвращается 5% расходов по отдельным категориям товаров и услуг, 10% - при покупках у партнеров банка и 0,5% от остальных покупок. Лимит по данной программе – 3000 рублей в месяц. Таким образом, в сумме начисленный cashback может составить до 9000 рублей в месяц.