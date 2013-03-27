ТКС Банк приступил к реализации программы ECP на $500 млн

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» успешно определил цену отсечения по первому траншу европейских коммерческих бумаг (ECP).



Размер транша составил $50 млн из общей ECP-программы, которая была зарегистрирована в 2012 году в общем объеме $500 млн.



Обширная и хорошо диверсифицированная книга заявок позволила банку установить по бумагам доходность в размере 6,25% годовых, что ниже, чем текущая доходность по еврооблигациям банка.



Сделка позволяет банку расширить базу инвесторов и снизить стоимость фондирования.



Организаторами сделки выступили UBS, VTB Capital и BCP Securities.



ТКС Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт, увеличив по итогам 2012 года этот показатель до $1,675 млрд с $696,9 млн в 2011 году (до вычета резервов под обесценение). Портфель депозитов физических лиц вырос на 143% до $878 млн с $362 млн на конец 2011 года.



Чистая прибыль, согласно аудированной PriceWaterhouseCoopers отчетности по МСФО, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 78,3% до $122 млн (в 2010 году - $9,1 млн, в 2011 году - $68,4 млн.).



В январе 2013 года ТКС Банк обошел ВТБ24 и поднялся на 3-е место в России по портфелю кредитных карт. В этом же месяце банк преодолел отметку 3 млн выпущенных карт MasterCard.

