Банк "Тинькофф Кредитные Системы" с 20 апреля повышает cashback для держателей рублевой дебетовой карты Tinkoff Black c 0,5% до 1%.
Действие этой программы распространяется на все покупки, оплаченные картой. Исключение составляют расходы на оплату товаров и услуг отдельных категорий, по которым начисляется повышенный cashback
(5%).
ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 200 000 рублей (выше - 5% годовых). В марте банк запустил программу персонализированного cashback (дополнительно до 6000 рублей в месяц). Для вкладчиков дебетовая карта выпускается бесплатно в валюте открываемого в ТКС Банке вклада. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей - без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка - бесплатно. Подробнее о дебетовой карте можно прочитать здесь
, о вкладах - здесь
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