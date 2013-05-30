Компания i-Free представила первый в России и СНГ полнофункциональный NFC-кошелек, встроенный в смартфоны, и платформу TSM (Trusted Service Manager), обеспечивающую реализацию возможностей NFC-технологии, включая удаленный выпуск и безопасную загрузку карт Mobile MasterCard PayPass®. На презентации была продемонстрирована доставка в смартфон «по воздуху» карты Mobile MasterCard PayPass банка «Тинькофф Кредитные Системы».
NFC-кошелек и платформа TSM (Trusted Service Manager) разработаны компанией i-Free для мобильных бесконтактных технологий. Пользователям NFC-кошелька доступно три услуги: платежная карта Mobile MasterCard PayPass банка «Тинькофф Кредитные Системы», транспортные карты нескольких российских региональных центров и купонный сервис, базирующийся на гео-локации. Сегодня эти сервисы представлены для ограниченного числа пользователей, но готовятся к массовой коммерческой эксплуатации.
Комплексное решение, включающее NFC-кошелек и платформу TSM, существенно расширяет функционал смартфонов, превращая их в универсальное хранилище любых современных смарт-карт и приложений на их основе. Новый продукт радикально отличается от всех NFC-решений, существующих на рынке России и СНГ. Принципиальная новизна состоит в том, что с его помощью можно загружать на смартфон платежные, транспортные и любые другие карты точно так же, как сейчас загружаются игры и приложения. А чтобы воспользоваться картой в точке продаж, достаточно прикоснуться телефоном к бесконтактному считывателю с поддержкой технологии MasterCard PayPass. NFC-кошелек и платформа TSM соответствуют самым высоким стандартам безопасности и защищены от взлома на программном и аппаратном уровне.
Комментируя это технологическое решение, член правления банка «Тинькофф Кредитные Системы» Анатолий Макешин сказал: «Мы стремимся предлагать нашим клиентам самые передовые и высокотехнологичные продукты. Для нас, банка без отделений, задача максимально удобной доставки платежного инструмента прямо клиенту в руки всегда стояла на первом месте. В этом решении максимальное удобство сочетается со скоростью: несколько минут – и карта лежит в смартфоне. И это прорыв, еще один уверенный шаг в будущее платежей».
В настоящий момент в NFC-кошельке, кроме базовых функций загрузки и использования карт Mobile MasterCard PayPass в торгово-сервисных предприятиях, реализована также оплата товаров и услуг внутри самого приложения. Так, пользователь может в один клик купить билет на общественный транспорт или купон, оплатив его загруженной банковской картой. Сегодня NFC-кошелек интегрирован в три модели смартфонов – HTC One, HTC One SV, Philips W336. Приложение, поддерживающее работу NFC-кошелька, встраивается в телефоны как часть системного ПО. Это обеспечивает гарантированную совместимость приложения с аппаратными особенностями каждой конкретной модели мобильного телефона, а также позволяет использовать все возможности платформы Android.
«В ближайшие месяцы парк смартфонов с поддержкой NFC-кошелька существенно расширится: по нашим оценкам, до конца года на российском рынке будет представлено не менее 1 млн таких аппаратов, – говорит руководитель проекта со стороны компании i-Free Павел Соколов. – Создавая NFC-кошелек, мы понимали, что делаем приложение, которым люди будут пользоваться каждый день, и в первую очередь заботились о том, чтобы с «Кошельком» было легко и удобно взаимодействовать любому человеку. Поэтому мы создали простой, интуитивно понятный интерфейс, а также внедрили большое количество функций, делающих повседневное использование приложения легким и простым».
В данный момент продукт работает на базе встроенных элементов безопасности (Embedded Secure Element). Однако в самое ближайшее время в рамках TSM платформы i-Free добавится поддержка NFC-совместимых SIM-карт сотовых операторов, что обеспечит сервис-провайдерам – банкам, транспортным компаниям и др. – максимально широкий охват аудитории потребителей. Платформа TSM соответствует необходимым индустриальным стандартам. Также предложенное решение учитывает особенности и специфику российской транспортной инфраструктуры.
Комментируя запуск платформы и NFC-кошелька, Кирилл Горыня, генеральный директор i-Free Innovations, сказал: «Это первое полнофункциональное NFC-решение на рынке России и СНГ, и мы надеемся, что его запуск даст, наконец, заинтересованным компаниям необходимый импульс для создания и повсеместного внедрения NFC-совместимых сервисов. Мировая практика показывает, что NFC-сервисы востребованы в самых разных областях жизни и бизнеса и что ими охотно пользуются самые широкие слои населения».
«Появление первого в России NFC-сервиса с удаленным выпуском и персонализацией карт Mobile MasterCard PayPass – знаковое событие для дальнейшего становления и массового развития NFC-инфраструктуры и сервисов, доступных для российских банков и их клиентов. Это стало возможным благодаря кропотливой и последовательной работе проектных команд компаний i-Free, банка «Тинькофф Кредитные Системы» и МasterCard. Стоит отметить, что для реализации данного проекта компания i-Free прошла очень сложный и многоуровневый процесс сертификации и аудита на соответствие технической функциональности и безопасности обработки данных банковских карт, а также тестирование в авторизованных лабораториях MasterCard», – отметил Дмитрий Тартышев, вице-президент по развитию мобильного бизнеса MasterCard в России. Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих MasterCard PayPass в России и в мире, можно на сайте www.paypass.ru
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