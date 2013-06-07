Подведены итоги розыгрыша среди клиентов по программе «Приведи друга»

ТКС Банк провел первый из четырех розыгрышей серии 2013 года с призовым фондом 2 млн рублей и 40 планшетов Apple.



Банк «Тинькофф Кредитные Системы» решил поощрить клиентов, чьи друзья активировали кредитные карты банка по их рекомендации. Обе стороны гарантированно получают по 500 рублей в рамках программы «Приведи друга»: и клиент, давший результативную рекомендацию, и его друг, активировавший карту. Дополнительная опция – возможность выиграть денежный приз или iPad.



Первый розыгрыш состоялся 15 апреля. Были разыграны 10 планшетов и денежный приз в размере 500 000 рублей (до вычета НДФЛ). Представители банка встретились для вручения призов с клиентами по всей стране. Призы получили В. Парфенов (Курган), С. Мухамедьярова (Магнитогорск), А. Малыгина (Челябинск), Н. Исхакова (Нижневартовск), А. Курочкина (Псков), Е. Устинова (Тула), Е. Гридина (Ставрополь), О. Крижановская (Ивантеевка, Московская область), О. Шипеев (Нахабино, Московская область), Н. Гурцкая (Майкоп). Денежный приз переведен на счет З. Масковой (Оренбург).



Следующие розыгрыши состоятся в июле, октябре и декабре. Чтобы принять участие, нужно отправить другу ссылку на онлайн-заявку на кредитную карту. Далее другу необходимо заполнить заявку и активировать полученную карту. Новый клиент банка, получивший карту по рекомендации друга, становится участником розыгрыша призов после активации карты. Клиент, который порекомендовал продукт ТКС, становится участником розыгрыша уже после того, как его друг оформил заявку на получение карты. В случае активации карты другом, шансы того, кто рекомендовал продукт, увеличиваются. Количество начисленных клиенту шансов зависит от количества привлеченных друзей и не ограничено.