Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил категории 5%-ного cashback для рублевых дебетовых карт на июль-сентябрь 2013 года – «Дом, ремонт», «Аренда авто» и «Duty Free».
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании отчетного периода.
В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие 5%-ного cashback. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Лимит возврата денег на счет клиента по данной программе cashback составляет 3000 рублей в месяц. В марте банк запустил программу персонализированного cashback «Тинькофф Таргет»
(дополнительно возврат до 6000 рублей в месяц на счет).
ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 200 000 рублей (выше этой суммы – 5% годовых). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте можно прочитать здесь
, о вкладах - здесь
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Международные коды для программы cashback на июль-сентябрь 2013 года
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