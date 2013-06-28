Мобильный банк 2.0 отличают улучшенный дизайн, удобная навигация и расширенный функционал, позволяющий легко и быстро совершать со смартфона большую часть банковских операций.
Новое мобильное приложение доступно пользователям устройств с операционной системой iOS
, в ближайшее время ожидается обновление приложения для Android.
«Ближайшее будущее банкинга – мобильный телефон. Финансовым мобильным приложением наши клиенты пользуются чаще, чем Интернет-банком. – отмечает старший вице-президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Артем Яманов. – Это понятно, ведь мобильный телефон всегда под рукой. Кроме того, мобильный банкинг обладает гораздо большим потенциалом, чем классический Интернет-банк. В смартфоне есть камера, геолокация, push-уведомления и т.д., что позволяет создавать интересные финансовые услуги и превращать рутинные операции в фан. Создавая Мобильный банк следующего поколения, мы придерживались концепции mobile first, и уже в этом году его функционал существенно превзойдет функционал Интернет-банка».
В числе новых возможностей пользователей мобильного приложения ТКС:
виджет «На что вы тратите»,
графики с анализом счета для вкладов,
полноценный раздел «Спецпредложения» для всех пользователей (с возможностью их активации и другими опциями),
блокировка, перевыпуск карты,
заказ дополнительной карты,
раздел «Мили» для держателей карт All Airlines (в том числе, с возможностью компенсации транзакций милями),
на карте к местам пополнения карт добавились все банкоматы России и торговые точки с доступными клиентам банка спецпредложениями,
заявка на любой новый продукт ТКС Банка прямо из приложения (не только для авторизованных пользователей),
раздел «Пригласить друзей» с возможностью отправить в банк контакты знакомых из телефонной книги и получить бонус,
управление лимитами,
редактирование списка счетов: изменение названия, перемещение внутри группы, перемещение из «скрытых счетов» и обратно,
сортировка списка шаблонов,
создание шаблонов для платежей и переводов, редактирование и удаление шаблонов, создание регулярных платежей,
курсы валют ЦБ РФ и ТКС Банка и их динамика,
отправка квитанций на e-mail.
В ближайшее время будут добавлены опция отслеживания и управления бонусной программой «Браво», ряд переводов бюджет и некоторые другие возможности. Как и ранее, клиенты банка могут переводить средства на счета друг друга по QR-коду.