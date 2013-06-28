Изменения в тарифных планах по кредитным картам

С 28 июля 2013 года вступают в силу изменения в тарифных планах банка «Тинькофф Кредитные Системы» по кредитным картам.



Вступают в силу новые редакции Тарифных планов ТП 1.0 RUB, ТП 1.2 RUB ТП 1.3 RUB, ТП 1.4 RUB, ТП 1.5 RUB, ТП 1.6 RUB, ТП 1.7 RUB, ТП 1.8 RUB, ТП 1.9 RUB, ТП 1.10 RUB, ТП 1.12 RUB, ТП 1.13 RUB, ТП 1.14 RUB, ТП 1.15 RUB, ТП 1.16 RUB, ТП 1.17 RUB, ТП 1.18 RUB, ТП 1.19 RUB, ТП 1.20 RUB, ТП 1.21 RUB, ТП 2.0 RUB, ТП 2.1 RUB, ТП 2.2 RUB, ТП 2.3 RUB, ТП 2.4 RUB, ТП 2.5 RUB, ТП 3.0 RUB, ТП 3.1 RUB, ТП 4.0 RUB, ТП 5.0 RUB, ТП 6.1 RUB, ТП 6.2 RUB, ТП 6.3 RUB, ТП 6.4 RUB, ТП 6.5 RUB, ТП 6.6 RUB, ТП 7.0 RUB, ТП 7.1 RUB, ТП 7.2 RUB, ТП 7.3 RUB, ТП 7.4 RUB, ТП 7.5 RUB, ТП 7.6 RUB, ТП 7.7 RUB, ТП 7.8, ТП 7.9 RUB, ТП 7.10 RUB, ТП 7.11 RUB, ТП 7.12 RUB, ТП 7.13 RUB, ТП 7.14 RUB, ТП 7.15 RUB, RUB ТП 8.1 RUB, ТП 8.2 RUB, ТП 8.3 RUB, ТП 8.4 RUB.



Уточнена формулировка в пунктах 7 и 15, размер комиссии не изменился.



Текущие формулировки:



7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств.

15. Комиссия за совершение расходных операций с Картой в других кредитных организациях.

Новые формулировки:



7. Комиссия за выдачу наличных денежных средств или за перевод средств.

15. Комиссия за совершение расходных операций с Картой в других кредитных организациях или по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку.