«Тинькофф Кредитные Системы» и московский оператор услуг центров обработки данных DataSpace объявили о заключении соглашения на предоставление услуг сертифицированного дата-центра уровня Tier III Facility.Новый информационно-вычислительный комплекс «Тинькофф Кредитные Системы» был запущен на базе дата-центра DataSpace в тестовом режиме в начале января 2013 года и вышел на полную мощность 1 июля 2013 года. Центр обработки данных DataSpace расположен в четырёхэтажном отдельно стоящем здании общей площадью 6,2 тыс. кв. м и находится в пределах третьего транспортного кольца, в 15 минутах от Кремля.президент DataSpace: «Мы очень рады сотрудничеству с ТКС – компания является одним из наших первых клиентов, а бренд «Тинькофф» ассоциируется с высокими стандартами и качеством услуг, так же, как и сравнительно новый бренд DataSpace. Если учесть вид деятельности «Тинькофф», где бэк-офис по сути является фронт-офисом, а вопросы надёжности и безопасности обработки данных являются критически важными, мы крайне рады тому, что «Тинькофф» сделал свой выбор в пользу лучшего оператора дата-центров на Российском рынке».вице-президент по информационным технологиям банка «Тинькофф Кредитные Системы»: «Мы не экономим на главном, поэтому мы выбрали DataSpace в качестве наиболее надёжного и безопасного оператора для размещения наших систем по предоставлению услуг, несмотря на то, что стоимость размещения на данной площадке была выше средней по рынку».Российская компания DataSpace является одним из крупнейших операторов коммерческих центров обработки данных на московском рынке. Объекты компании сертифицированы Uptime Institute на соответствие уровню надёжности Tier III Facility. Приоритетом DataSpace является комплексное управление ЦОД и обеспечение свободного выбора поставщиков телеком и IT-услуг, благодаря гибкому подходу и партнерским отношениям со всеми крупными провайдерами. DataSpace принадлежит Russia Partners, одному из наиболее опытных и крупнейших фондов прямых инвестиций в России, находящемуся, под управлением нью-йоркской компании Siguler Guff.«Наше сотрудничество с ТКС является долгосрочным и стратегически значимым для роста нашей компании», — добавил Дэвид Хэмнер.