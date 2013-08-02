В августе ТКС Банк проведет акцию «Открой вклад и получи Macbook или iPad!».
В акции принимают участие клиенты, открывшие рублевый вклад с 1 августа по 31 августа 2013 года на срок не менее 12 месяцев и в сумме не менее 700 000 рублей (на основании заявки на открытие через сайт банка, Интернет-банк или Центр обслуживания клиентов).
Банк компенсирует новым клиентам любую покупку, оплаченную картой к вкладу, на сумму 18 000 рублей при размере депозита от 700 000 до 1 499 999,99 рублей и 42 000 рублей при сумме вклада от 1 500 000 рублей. Покупка должна быть совершена в период с 1 августа 2013 года по 31 мая 2014 года. Компенсация осуществляется не ранее чем через два месяца после даты открытия вклада, с 01 октября 2013 года по 31 августа 2014 года, включительно. Обязательное условие – клиент не должен осуществлять досрочное полное или частичное изъятие данного вклада до момента получения компенсации покупки по карте. Для получения компенсации необходимо позвонить в банк и назвать дату и сумму покупки. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте
.
По рублевым вкладам в банке «Тинькофф Кредитные Системы» действуют следующие ставки
: 11% годовых для вкладов от 12 до 36 месяцев, 7,5% – для вкладов от 6 до 11 месяцев, 6% – для вкладов от 3 до 5 месяцев. При открытии или пополнении вклада банковским переводом банк «Тинькофф Кредитные Системы» начисляет бонус – 1,5% от суммы перевода, компенсируя возможные комиссии сторонних банков. Проценты по всем вкладам ТКС Банка выплачиваются ежемесячно и капитализируются либо перечисляются на карту по выбору клиента. Дебетовая карта
для вкладчиков выпускается и обслуживается бесплатно.