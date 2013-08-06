Вслед за релизом Мобильного банка 2.0 для iPhone, занявшего 1-е место в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report, банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил новое приложение для Android
.
Мобильный банк нового поколения отличают улучшенный дизайн и удобная навигация, широкий спектр возможностей, позволяющий легко и быстро совершать со смартфона большую часть банковских операций. Сейчас новые мобильные приложения доступны пользователям устройств с операционной системой iOS
и Android. В ближайшие месяцы банк обновит линейку своих мобильных приложений для iPad, Blackberry, Windows Phone и Windows 8.
Ближайшее будущее банкинга – мобильный телефон, финансовым мобильным приложением клиенты банка уже сейчас пользуются чаще, чем Интернет-банком, отмечает старший вице-президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Артем Яманов. Создавая Мобильный банк следующего поколения, команда разработчиков придерживалась концепции mobile first, и уже в этом году его функционал существенно превзойдет функционал Интернет-банка.
В числе новых возможностей пользователей мобильного приложения ТКС:
- виджет «На что вы тратите»;
- графики с анализом счета для вкладов;
- полноценный раздел «Спецпредложения» для всех пользователей (с возможностью активации предложений и другими опциями);
- блокировка карты;
- перевыпуск карты;
- заказ дополнительной карты;
- раздел «Мили» для держателей карт All Airlines (в том числе, с возможностью компенсации транзакций милями);
на карте к местам пополнения карт добавились все банкоматы России и торговые точки с доступными клиентам банка спецпредложениями;
- оформление заявки на любой новый продукт ТКС прямо из приложения (доступно не только для авторизованных пользователей);
- раздел «Пригласить друзей» с возможностью отправить в банк контакты знакомых из телефонной книги и получить бонус;
управление лимитами;
редактирование списка счетов: переименование названия продукта, перемещение внутри группы, перемещение из скрытых счетов и обратно;
- сортировка списка шаблонов;
- создание шаблонов для платежей и переводов, редактирование и удаление шаблонов, создание регулярных платежей;
- курсы валют ЦБ и ТКС, в том числе, в динамике;
- отправка квитанций на e-mail.
В ближайшее время будут добавлены опция отслеживания и управления бонусной программой «Браво», ряд переводов в бюджет и некоторые другие возможности. Как и ранее, клиенты банка могут переводить средства на счета друг друга по QR-коду.