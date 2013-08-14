Конфликт улажен

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и житель Воронежа Дмитрий Агарков договорились о прекращении конфликта.



«Конфликт неконструктивен, поэтому мы решили завершить его по-джентльменски, путем снятия взаимных претензий», – говорит президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.



«В 2008 году это была просто шутка, когда я составил свою форму анкеты и предоставил ее в банк вместо официального бланка. Но шутка зашла слишком далеко. Конечно, я не рекомендую подобным образом поступать другим людям. Перед получением кредита надо много раз подумать и изучить условия банка, но, если уж согласился, то следует выполнять условия», – говорит Дмитрий Агарков.



«Мы согласны с Дмитрием в том, что банки должны лучше разъяснять клиентам условия обслуживания, – говорит Оливер Хьюз. – Мы ведем работу по повышению финансовой грамотности, предоставляем клиентам всю необходимую информацию, даем советы по грамотному использованию банковских карт. Банк заинтересован в выстраивании долгосрочных и эффективных отношений с клиентами, а клиенты должны быть ответственными заемщиками».



«Поскольку Дмитрий не всегда хорошо относится к кредитным картам, мы выпустили для него дебетовую карту Tinkoff Black, по которой банк начисляет 10% годовых на остаток по карте и платит cash back до 30% по отдельным видам покупок», – сказал Оливер Хьюз.