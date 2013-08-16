ТКС Банк завершил сделку по покупке страховой компании

В ближайшее время страховая компания «Москва» будет переименована в «Тинькофф Онлайн Страхование».



Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил о завершении юридического оформления сделки по покупке страховой компании «Москва» у Группы «АльфаСтрахование». Изменения в реестр акционеров «Москвы» внесены 6 августа. Компания будет переименована в «Тинькофф Онлайн Страхование», сменится состав совета директоров и генеральный директор.



«Мы рады, что у нас теперь есть компания с необходимым набором лицензий. В установленные законом сроки компания будет переименована в «Тинькофф Онлайн Страхование» и начнет работу в ближайшее время, предложив свои продукты клиентам ТКС Банка, — комментирует операционный директор «Тинькофф Онлайн Страхование» Федор Воронин. — А уже в 2014 году любой россиянин сможет оценить качество и уровень предоставляемых нами услуг. Мы также благодарны «АльфаСтрахование» за конструктивный и деловой подход в рамках проведения сделки».



Компания «Тинькофф Онлайн Страхование» начнет свою деятельность со страхования имущества, страхования путешествий, страхования жизни и здоровья. Впоследствии к этим услугам добавится автомобильное страхование (КАСКО и ОСАГО).