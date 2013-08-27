ТКС Банк изменил плату за пополнение электронных кошельков и оплату в ряде интернет-магазинов

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил об изменении тарифов по переводу денежных средств в адрес некоторых поставщиков услуг с использованием каналов дистанционного обслуживания (Мобильный банк, Интернет-банк).



С 20 августа 2013 г. действуют следующие тарифы:



№ Наименование тарифа Ставка тарифа

Договор кредитной карты Договор расчетной карты

1. Перевод денежных средств с использованием банковских карт в пользу:

1.1. ООО «П.С.Яндекс.Деньги» (Яндекс.Деньги) 3% от суммы перевода 2% от суммы перевода

1.2. ООО «Гарантийное бюро» (WebMoney) 4,9 % от суммы перевода 3% от суммы перевода

1.3. ООО «ВКОНТАКТЕ» (Вконтакте) 2% от суммы перевода

1.4. ООО «ИнтеллектМани» 2% от суммы перевода

1.5. ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру» 3% от суммы перевода 2% от суммы перевода

1.6. НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) 3% от суммы перевода 2% от суммы перевода

1.7. ООО «ЦЕПТР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ» 1,5% от суммы перевода

1.8. ООО «Почта сервис» 1,5% от суммы перевода

1.9. УФК по г.Москве (Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы) 1,5% от суммы перевода

1.10. других поставщиков услуг и организаций не взимается

2. Перевод денежных средств с использованием каналов дистанционного обслуживания в пользу благотворительных организаций не взимается

