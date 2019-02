Банк «Тинькофф Кредитные Системы» назвал новые условия cashback для держателей рублевых дебетовых карт Tinkoff Black – в октябре-декабре 2013 года клиентам вернут 5% расходов при оплате картой покупок в категориях «Искусство», «Кино», «Книги», «Музыка» и «Развлечения».Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду МСС (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие 5%-ного cashback. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Лимит возврата денег на счет клиента по данной программе cashback составляет 3000 рублей за расчетный период, продолжительность которого, как правило, составляет один месяц. В марте банк запустил программу персонализированного cashback «Тинькофф Таргет» (дополнительно возврат на счет до 6000 рублей за расчетный период).ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 300 000 рублей (выше этой суммы – 5% годовых). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте можно прочитать здесь , о вкладах - здесь Международные коды для программы cashback на октябрь-декабрь 2013 годаКод Тип предприятия Категория5932 Antique Stores – Sales, Repairs and Restoration Services ИСКУССТВО5937 Antique Reproductions ИСКУССТВО5970 Artist’s Supply And Craft Stores ИСКУССТВО5971 Art Dealers And Galleries ИСКУССТВО5972 Stamp And Coin Stores ИСКУССТВО5973 Religious Goods Stores ИСКУССТВО7829 Motion Picture & Video Tape Production & Distribution КИНО7832 Motion Picture Theaters КИНО7841 Video Tape Rental Stores КИНО2741 Miscellaneous Publishing And Printing КНИГИ5111 Stationary, Office Supplies, Printing And Writing Paper КНИГИ5192 Books, Periodicals, And Newspapers КНИГИ5942 Book Stores КНИГИ5994 News Dealers And Newsstands КНИГИ5733 Music Stores – Musical Instruments, Pianos & Sheet Music МУЗЫКА5735 Record Stores МУЗЫКА7911 Dance Halls, Studios And Schools РАЗВЛЕЧЕНИЯ7922 Theatrical Producers (Except Motion Pictures) & Ticket Agencies РАЗВЛЕЧЕНИЯ7929 Bands, Orchestras, And Miscellaneous Entertainers – Not Elsewhere Classified РАЗВЛЕЧЕНИЯ7932 Billiard And Pool Establishments РАЗВЛЕЧЕНИЯ7933 Bowling Alleys РАЗВЛЕЧЕНИЯ7941 Commercial Sports, Professional Sports Club, Athletic Fields, And Sports Promoters РАЗВЛЕЧЕНИЯ7991 Tourists Attractions And Exhibits РАЗВЛЕЧЕНИЯ7992 Public Golf Courses РАЗВЛЕЧЕНИЯ7993 Video Amusement Game Supplies РАЗВЛЕЧЕНИЯ7994 Video Game Arcades/Establishments РАЗВЛЕЧЕНИЯ7996 Amusement Parks, Circuses, Carnivals & Fortune Tellers РАЗВЛЕЧЕНИЯ7997 Membership Clubs (Sports, Recreation, Athletic), Country Clubs, And Private Golf Courses РАЗВЛЕЧЕНИЯ7998 Aquariums, Seaquariums, Dolphinariums РАЗВЛЕЧЕНИЯ7999 Recreation Services – Not Elsewhere Classified РАЗВЛЕЧЕНИЯ