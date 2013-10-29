Вниманию средств массовой информации.
22 ноября, в Санкт-Петербурге.
Олег Тиньков презентует свой новый проект!
Ограниченное число участников. Полная секретность.
Символическое место проведения презентации и новости, которых вы не ждали.
В одном из самых красивых городов мира с великой историей вы первыми узнаете о революционном шаге в будущее российского бизнеса.
Приглашаем лучших журналистов со всей России!
Предусмотрена оплата билетов и комфортное размещение гостей в гранд-отелях Санкт-Петербурга.
Уважаемые журналисты, вы можете оставить свои данные для связи здесь, полностью заполнив эту форму
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